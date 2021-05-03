Заместитель муфтия Татарстана прокомментировал ролик с приседающими девушками около мечети

Девушки в спортивной форме разминались на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани. Видео, на котором показана тренировка, прокомментировал заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин, передает News.ru.

После появления кадров со спортсменками, по данным СМИ, возмутились религиозные жители города. Они посчитали подобные действия недопустимыми рядом со священным местом.

«Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство, что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы», — подчеркнул Мухаметшин.

Заместитель муфтия добавил, что аналогичные поступки неоднократно осуждали. Тем не менее девушки решили устроить тренировку на фоне «Кул-Шарифа», обратил внимание Мухаметшин.

Как объяснила автор видеозаписи, в кадр попали участницы Казанского марафона. Девушки разминались перед забегом и не выбирали данный фон намеренно.

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