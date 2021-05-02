Врач перечислил продукты, вызывающие тромбоз и инсульт

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев заявил, что к инсульту и тромбозам у людей старше 45 лет могут привести красное мясо, сыр и яйца. По словам медика, частое употребление данных продуктов может пагубно сказаться на здоровье, сообщает «Говорит Москва».

Медицинский специалист призвал не есть красное мясо чаще чем дважды в неделю, порция не должна превышать 150 грамм. Он обратил внимание, что ряд бактерий может делать из названных продуктов довольно токсичное соединение.

«Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий», — подчеркнул Карасев.

Со временем у людей может начаться турбулентное движение крови, что и станет источником тромбоза, а в будущем инсульта и инфаркта.

Медик посоветовал сдать анализ на микробиоту, чтобы исключить риски развития тромбоза.

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