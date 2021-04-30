Два человека погибли и более 30 пострадали при опрокидывании автобуса под Хабаровском

В аварии с участием автобуса под Хабаровском погибли два человека, еще 32 были ранены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Авария произошла на 370 км федеральной автодороге А-376 Лидога-Ванино. Водитель автобуса Хабаровск-Советская Гавань не справился с управлением и автобус опрокинулся на бок», — уточняется в сообщении.

По неподтвержденным данным собеседника, виновником аварии мог стать водитель автобуса. На место ДТП направлены экстренные ведомства.

Причина аварии в настоящий момент устанавливается.

Ранее автобус с детьми разбился на Ставрополье. Согласно данным МВД, авария произошла после того, как автомобиль марки «Лада» пытался обогнать КамАЗ. Водитель не успел вернуться в свой ряд, задел по касательной грузовик, после чего тот опрокинулся и в него врезался микроавтобус со спортсменками.

Сперва сообщалось о шестерых погибших детях, однако позднее выяснилось, что одного ребенка удалось реанимировать.