Водитель грузовика, врезавшегося в микроавтобус с детьми, рассказал о ДТП

Водитель КамАЗа Виталий Соловьев, который врезался в микроавтобус с детьми под Ставрополем, поделился подробностями происшествия. Об этом сообщает Mash.

В результате аварии с автобусом пять детей погибли, еще 12 человек, среди них восемь детей, пострадали.

Как рассказал водитель грузовика, водитель ВАЗ «девятки» пошел на обгон микроавтобуса, где была детская команда. Водитель отечественного автомобиля, по словам Соловьева, не успел вернуться в свой ряд и столкнулся с грузовиком.

Затем водитель КамАЗа уже смог вспомнить, как лежал в опрокинутом транспортном средстве. Ему не удалось запомнить, кто протаранил микроавтобус с детьми.

Ранее сообщалось, что в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. На место прибыли оперативные службы, устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента.

Кроме того, в ГИБДД назвали причину ДТП с детьми на Ставрополье. Инцидент произошел из-за того, что грузовик на повороте опрокинулся и придавил автобус с пассажирами.