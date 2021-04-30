В Бразилии ответили на обвинения создателей «Спутника V»

Руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергает обвинения создателей вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на генерального директора Anvisa Антониу Барра.

«Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины «Спутник V»... Это серьезные обвинения, которые подрывают доверие к организации», — сказал он.

По данным Anvisa, основным препятствием для утверждения импорта «Спутника V' является наличие реплицирующихся аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации.

Ране сообщалось, что создатели «Спутник V» подают судебный иск против бразильского регуляторного органа Anvisa — о репутационном ущербе. Ранее регулятор признал, что не тестировал вакцину, при этом он отказался разрешать ввоз и применение препарата. Другое бразильское ведомство признало препарат соответствующим всем требованиям. В РФПИ подчеркнули, что предоставили Anvisa все нужные данные.