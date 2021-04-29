СМИ негативно оценили приговор Дунюшиной по спору о земельном участке ИКЕА

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение в скандальном деле против экс-главы Химкинского земельного комитета, пишет в четверг «Лента.ру».

Судья Галина Таланина признала Марину Дунюшину виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорила ее к 4 годам условного срока и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

При этом обвиняемой было предоставлено только три дня на защиту, а некоторых ключевых, по мнению адвокатов, свидетелей суд выслушать отказался, отмечает издание.

68-летняя пенсионерка признана виновной в пособничестве двум давно скончавшимся высокопоставленным чиновникам химкинской администрации, которых следствие считает причастными к махинациям с выделением земельного участка стоимостью более 700 млн рублей, рассказывает «Коммерсант».

Дунюшину «обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, экс-чиновница в какой-то момент между 2001 и 2011 годами задним числом подделала документы, благодаря которым земля перешла в собственность ИКЕА», указывает «Лента.ру».

«Фактически Дунюшину обвиняют в том, что она украла землю в пользу государства, что само по себе невозможно. Ну а затем уже государство продало участок «ИКЕА», получив кругленькую сумму в бюджет», — пишет издание.

«Лента» напоминает, что шведская компания арендовала участок у государства в 1993 году, а в начале 2000-х построила на нем бизнес-центр. Но потерпевшие по делу Дунюшиной - представители сельхозпредприятия «Химки-Молжаниново» утверждали, что факт аренды земли в 1993 году — вымысел, и оспаривали начало строительных работ на участке до 2004 года.

В 1993 году шведская компания арендовала этот участок у государства, а в начале 2000-х построила на нем бизнес-центр. В 2011 году «ИКЕА» выкупила землю у государства и уже через год столкнулась с претензиями от сельхозпредприятия «Химки-Молжаниново», которое владело землей с 1991-го по 1993 год. Несколько лет стороны отстаивали свои права в суде, в итоге право «ИКЕА» на спорный участок было подтверждено во всех инстанциях, включая Верховный суд, пишет издание

Судебный судебный процесс длился без малого полгода: основное заседание началось 18 сентября. По словам Ирины Хведук, адвоката обвиняемой, которые приводит «Коммерсант», «обвинение представляло доказательства более пяти месяцев, а защиту суд ограничил тремя днями, в связи с чем мы физически не смогли привести ряд свидетелей и представить важные документы».

«Лента.ру» сообщает, что «защите было отказано в приобщении объективных письменных доказательств, в том числе — заверенных Российской государственной библиотекой копий газет 1993 и 2000 года издания, которые совершенно недвусмысленно доказывают, что договор аренды с ИКЕА был заключен в 1993 году и что строительные работы на участке начались задолго до 2004 года».