Эксперты ЭИСИ обсудили уровень защищенности трудовых прав граждан в РФ

На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «День Труда. Труд и капитал в XXI веке».

Эксперты обсудили, какие позиции занимает Россия среди стран мира по защите труда и роль социально-политических институтов в защите трудовых прав. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил социологические данные по защищенности трудовых прав россиян. 51% опрошенных видит именно государство основным защитником трудовых прав граждан. Это во многом связно с отмиранием профсоюзов, которые в недостаточной мере выполняют свои задачи.

Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, представила доклад о мировых тенденциях правового положения трудящихся и рассказала о высоких позициях России в различных мировых рейтингах по защите трудовых прав. Так, например, по данным индекса трудовых прав Центра исследования труда за 2020 Россия относится к категории стран «разумной доступности достойного труда», по многим показателям обойдя такие страны как США, Великобританию, Францию и Австралию. Справедливости ради, стоит отметить, что России, набравшей в среднем 80 баллов по всем показателям, не хватает всего лишь 0,5 баллов, чтобы войти во вторую группу стран с «близким к достойному труду» условиям.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, озвучил две основные точки роста для российской реальности в отношении правоприменения трудового законодательства: эффективная работа профсоюзов и уровень оплаты труда.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, рассказал о том, как партии пытались решить озвученные экспертами проблемы. Эксперт подробно прокомментировал текущие программы партий на предмет защиты прав трудящихся. «На первом месте, безусловно, идет «Единая Россия» с такой значимой долей упоминаний слов «труд», «пенсия», «зарплаты». Грандиозный просто по значимости кусок посвящен в программе этой партии труду. Не менее значимая часть у «Справедливой России», что неудивительно, поскольку партия нацелена на социальную тематику. Очень хорошо продумана была программа у партии «Родина», достаточно хорошо партия «Новые люди» подошла к вопросу проработки этих вопросов в своей программе», - поделился он.