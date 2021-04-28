Путин поручит изучить вопрос об упрощенном допуске врачей к работе на скорой

Президент Владимир Путин предложит Минздраву соединить метод наставничества и аккредитации медицинским сообществом для скорейшей подготовки кадров на скорой помощи.

Глава государства сообщил об этом в ходе посещения станции скорой помощи 4 в городе Пушкин.

«Аккредитация с помощью медицинского сообщества и наставничество — эти два элемента надо соединить между собой. Я с Минздравом проговорю обязательно», — отметил президент, рассуждая о том, как можно ускорить подготовку медиков для скорой помощи.

В свою очередь местный врач Виктор Руцкий задал президенту интересовавший его вопрос.

«Нельзя ли попробовать так сделать, чтобы врач, не проходя ординатуру, сразу на скорой мог работать? Потому что здесь практики можно нахвататься столько», — заметил Руцкий.

Путин обрисовал ситуацию следующим образом. «По-моему, с 2016 года мы вводим систему аккредитации, когда само сообщество определяет возможности допуска к работе. Это первое. Второе — с 2019 года я попросил в медицине ввести в практику наставничества врачей, которые имеют пятилетний стаж. Сейчас в 13 субъектах мы апробируем», — констатировал президент.

«Питер не входит в эти 13 субъектов, но результат будем иметь, — пояснил глава государства. — Имея в виду эти два компонента, конечно, можно перейти к тому, что вы сказали».

Ранее глава «Российского Красного Креста» Павел Савчук прокомментировал посещение президентом Владимиром Путиным станции скорой помощи в Пушкине.