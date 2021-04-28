В Сколтехе оценили статью об «убийстве» коронавируса за секунду

Профессор Сколтеха Константин Северинов раскритиковал статью ученых Техасского университета A&M о том, что уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 можно менее чем за секунду, сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, никакого открытия в том, что коронавирус теряет способность заражать после нагревания и быстрого охлаждения, нет. Это предсказуемый результат, который не ведет к разработке метода дезинфекции больших помещений, объяснил он.

Северинов также объяснил, что термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и у вирусов.

«Сейчас в силу общей нервозности журналисты очень падки, ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, но никакого открытия здесь нет», — считает ученый.

Кроме того, собеседник агентства предположил, что дальнейшие исследования этой группы ученых вряд ли приведут к созданию средства для дезинфекции больших помещений. Северинов напомнил, что недавно ученые предложили убивать коронавирус холодной плазмой, и назвал эту попытку хайпом.

Ранее сообщалось, что специалисты из Техасского университета A&M разработали метод уничтожения SARS-CoV-2 менее чем за секунду с помощью нагрева.