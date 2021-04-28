Пивоваров заявил, что не знает о проверке полицией справок для лицензии на оружие

Российский журналист Алексей Пивоваров заявил, что сейчас в командировке и не располагает информацией о начале доследственной проверки в отношении него. Речь идет о якобы поддельных справках, требующихся для получения лицензии на оружие.

«С 2008 у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом», — сообщил журналист в своем Telegram-канале.

По словам Пивоварова, больше он не может ничего сообщить про данную ситуацию.

«Хочу еще раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трех лет назад», — добавил Пивоваров.

Он также не знает, почему данный вопрос начали обсуждать именно сейчас.

Пивоваров готов к любому взаимодействию с правоохранительными органами, заключается в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД проверит информацию о поддельной справке журналиста Пивоварова для лицензии на оружие. По неподтвержденным данным, аннулировали все документы, имеющиеся на оружие.