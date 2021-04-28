Врач назвал заболевания, с которыми чаще всего обращаются жители Москвы в скорую помощь

Жители столицы чаще всего обращаются в скорую помощь с заболеваниями органов дыхания и кровообращения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николая Плавунова.

По словам медицинского специалиста, также часто поступают люди с травмами.

«Вообще у нас в систему заведено 62 повода для обращения, каждый повод имеет свою структуру опроса, на основании которых с применением искусственного интеллекта формирует окончательный повод для направления бригады скорой или неотложной медицинской помощи», — уточнил Плавунов.

28 апреля отмечают День рождения Службы скорой медицинской помощи в России. День работников скорой медицинской помощи стал официальным праздником в прошлом году благодаря подписанному постановлению российского правительства.

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