Глава Якутии: наша цель – изменить отношение граждан к собственному здоровью

Цель властей Якутии – изменить отношение граждан к собственному здоровью, сообщил глава республики Айсен Николаев во время прямой линии, посвященной Дню республики, который отмечается в регионе 27 апреля. Он также напомнил, что 2021 год был объявлен в Якутии Годом здоровья, как и текущее десятилетие.

Руководитель региона рассказал о главных мероприятиях Года здоровья и указа об укреплении общественного здоровья и развитии системы здравоохранения в республике, главная цель которого – изменить отношение якутян к собственному здоровью. «Эти глобальные задачи, которые мы ставим перед собой, не могут быть решены за один год. В указе об укреплении общественного здоровья я поставил задачу о проведении Десятилетия здоровья», - заявил он.

Кроме того, Николаев прокомментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По его словам, оно направлено на развитие человеческого капитала страны и сбережение человека, важнейшими задачами названы поддержка семьи и детства.

Во время эфира глава региона также рассказал о текущей эпидемиологической ситуации, строительстве социальных объектов, реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья, газификации и благоустройстве населенных пунктов.

Айсен Николаев отметил, что объявленная президентом РФ возможность привлечения инфраструктурных кредитов сроком на 15 лет под 3% годовых является реальной поддержкой именно таких регионов, как Якутия, которым нужно укреплять инфраструктуру. В частности, речь шла о привлечении таким образом средств для строительства Ленского мост и реализации других значимых для региона проектов. «Правительство республики уже начало работу по подготовке заявок по разным направлениям для того, чтобы воспользоваться этой возможностью», – подчеркнул глава Якутии.

Айсен Николаев также озвучил планы по газификации в Западной и Южной Якутии. По его словам, вложения республики в программу с «Газпромом» на ближайшие годы составят около 126 млн рублей и уже в следующем году на сжиженный природный газ переведут котельную в селе Качикатцы. После апробации проект будет масштабирован на котельные и села, расположенные вдоль автомобильных круглогодичных трасс. Он отметил, что Якутия один из немногих регионов страны, где реализуется региональная программа газификации.