Россиянам рассказали о способе переноса отпуска, совпавшего с праздниками

Проект Общероссийского народного фронта «Защита социальных прав граждан» создал специальную памятку, в которой говорится о том, как быть россиянам в том случае, если отпуск совпал с нерабочими днями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Работодатель может пойти работнику навстречу и отменить уже запланированный отпуск или перенести его на другое время. Законодательством не урегулирован порядок оформления переноса отпуска на другой срок по инициативе работника. При переносе отпуска по инициативе сотрудника требуется заявление в произвольной форме. В нем указывается количество дней отпуска, которое работник просит перенести, причины такого переноса или отмены и желаемые даты следующего отпуска», — подчеркивается в памятке ОНФ.

Также отмечается, что в случае осуществления переноса по инициативе работодателя, необходимо письменное соглашение от работника.

«Если работник относится к тем, кому нельзя отказать в предоставлении отпуска в удобное для них время, то к заявлению работник должен приложить документы, подтверждающие право на такую льготу», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательны для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими.