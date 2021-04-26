Мурашко назвал дату регистрации вакцины «Спутник Лайт»
Анна Светлова
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Регистрация отечественной вакцины «Спутник Лайт» запланирована на майские праздники. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 26 апреля, передает РИА «Новости».
«Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать», — сказал глава Минздрава.
18 февраля глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт». В Москве вакцинация добровольцев новым препаратом стартовала 27 февраля. На следующий день РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника Лайт».
29 марта Минздрав России приступил к регистрации «Спутник Лайт».
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