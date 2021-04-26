Власти Москвы усилили контроль ношения масок и перчаток в метро

Власти Москвы усилили контроль ношения масок и перчаток в вагонах метро и на городском транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Отмечается, что с начала апреля текущего года контролеры выявили свыше 40 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в столичном транспорте.

По данным службы, особое внимание уделяется проверкам в поездах метро, так как в подземке пассажиры не обращают внимание на правила и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что контролеры совместно с сотрудниками полиции фиксируют нарушения на перронах, в вагонах метро.

Он подчеркнул, что важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки.

Накануне сообщалось, что в Москве выявлено 2526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки были госпитализированы 978 человек.