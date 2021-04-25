Обрушение строительных лесов произошло на юго-западе Москвы

Строительные леса обрушились на Нахимовском проспекте в столице. В настоящий момент данные о пострадавших уточняются, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

«В данный момент сведения о наличии пострадавших уточняются», — пояснил собеседник.

На место происшествия прибыли экстренные службы, начата проверка. Согласно предварительным сведениям, под завалами могут находиться люди.

Обстоятельства обрушения лесов в ЮАЗО сейчас неизвестны, начата проверка. Агентство «Москва» передает, что инцидент случился по адресу: Нахимовский проспект, 24.

Ранее пешеходный мост обрушился в Екатеринбурге. Причиной обрушения могло стать ДТП в районе 46-го км Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Помимо того, в Ахтубинске человек погиб при обрушении ангара. «При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли», — сказал источник. Двое были ранены и доставлены в больницу.