Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в столице от месячной нормы

С начала месяца, только за последние три дня, на столицу обрушилось 43 мм осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».

«По сути у нас уже в Москве выпало 88 мм осадков, что составляет 200% месячного объема влаги. За последние три дня в Москве выпало 43 мм осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200%», — пояснил метеоспециалист.

По словам Тишковца, уже в два раза был превышен апрельский лимит по осадкам в Москве. Он обратил внимание, что в городе за прошедшие сутки выпало 15 мм осадков.

В Московской области выпало 29 мм осадков

«Минимальная температура опускалась до плюс 1,2 градуса, в Подмосковье слабые заморозки и минус 0,3 градуса», — подчеркнул Тишковец.

Ранее синоптик предупредила москвичей о непогоде до конца апреля. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сказала, что несмотря на минусовые значения температуры, заморозков пока ждать не стоит.

Кроме этого, москвичам пообещали рекордные дожди.