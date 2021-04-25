Лось вышел из леса к людям в столичном районе Бирюлево Восточное

Жители столичного района Бирюлево Восточное встретили на улице лося, который вышел к домам из леса. По словам очевидцев, увидеть необычного гостя можно было на Лебедянской улице, сообщает «Комсомольская правда».

Москвичи заметили испуганное животное, потом на место прибыли экстренные службы. До приезда полицейских лось гулял по жилым кварталам.

На место прибыли полиция, Росгвардия, а также сотрудники «СпасРезерва». Однако поймать сохатого людям не удалось, и он скрылся по железнодорожному мосту через МКАД в Булатниково. Дальнейшая судьба гостя, вышедшего к людям, сейчас неизвестна.

По словам специалистов, лоси, выходящие к горожанам и домам, не опасны для человека. При подобной встрече москвичам рекомендуется не пугать растерянного зверя и не махать около него руками. Животное может гулять по улицам в поисках пищи.

В Москве можно встретить не только лосей. Например, в конце прошлого года лиса забежала во двор школы. К приезду спасателей хищное животное уже успело скрыться. Данный случай был на улице Недорубова.