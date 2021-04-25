Стрелок из Алма-Аты, погибший при штурме, оказался россиянином

В Алма-Ате завершилась спецоперация по штурму квартиры, которую захватил вооруженный огнестрельным оружием злоумышленник, ранивший перед этим охранника — стрелок оказался гражданином России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

В субботу, 24 апреля, алматинская полиция несколько часов осаждала квартиру, в которой заперся стрелок. Попытки уговорить мужчину сдаться оказались безуспешными, полицейские пошли на штурм. Входе операции мужчина застрелился.

Сами полицейские, по словам представителя пресс-службы, при штурме не применяли огнестрельное оружие, используя только светошумовые и газовые гранаты.

«Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия», — заявили в пресс-службе.

В ходе штурма полицейские не пострадали, среди жителей дома пострадавших также нет.

Ранее полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в магазине, он убил одного и ранил еще одного человека.