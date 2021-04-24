Почти четверть россиян планировали отпуск между майскими праздниками

Почти четверть россиян (23%) планировали брать отпуск между майскими праздниками — с 4 по 7 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Работа.ру.

Не планировали в эти дни отпуск 77% респондентов.

35% опрошенных из числа тех, кто собирался брать отпуск, заявили, что поедут на дачу, 24% отправятся в путешествие в другой город, а 4% — за границу. Еще 37% проведут свободные дни дома.

Опрос проводился среди 5 тысяч респондентов в апреле 2021 года во всех округах РФ.

Днем ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.