Путин подписал указ о длинных майских выходных с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими, передает пресс-служба Кремля.

Соответствующий документ называется «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Он вступает в силу со дня его официального опубликования.

Отмечается, что выходными станут дни с 1 по 10 мая включительно.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в указе.

В документе также говорится, что такое решение было принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения» коронавируса, а также «укрепления здоровья граждан» РФ и «в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации».

В Кремле добавили, что органы публичной власти и иные организации должны определить количество служащих и работников, которые будут обеспечивать свое функционирование в эти дни.

Ранее стало известно, что Путин в пятницу, 23 апреля, подписал указ о продлении майских праздников до 10 мая включительно.

До этого российский лидер согласился с предложением Роспотребнадзора объявить майские праздники непрерывными.