Организатора взрыва в метро Нью-Йорка приговорили к пожизненному сроку

Организатор взрыва в метро Нью-Йорка, являющийся выходцем из Бангладеш, Акайед Улла получил пожизненный срок. Речь идет о нападении, совершенном в 2017, передает U.S News.

«Это было умышленное, тщательно спланированное нападение. Обвиняемый был готов отдать жизнь и жизнь других людей вокруг него за это дело», — сообщила помощник федерального прокурора Ребека Доналески.

Улла сказал в суде, что «сожалеет» о содеянном теракте. Он также извинился перед Нью-Йорком и всеми Соединенными Штатами.

Улла организовал взрыв в оживленном подземном переходе метро на Манхэттене 11 декабря 2017 года. При взрыве самодельного устройства пострадали три человека. Теракт осуществлен на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. Ранены были люди, находившиеся рядом в момент взрыва.

Ранее 27-летний Акайед Улла заявлял, что проживал в США в течение семи лет и «намеренно привел в действие взрывное устройство от лица террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).