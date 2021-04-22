Балконы квартир загорелись в доме на юге Москвы

Пожар охватил балконы квартир на трех этажах в жилом доме на Каширском шоссе в столице. Об этом ТАСС заявил источник в оперативном ведомстве.

В ходе тушения огня сотрудники МЧС спасли шесть человек, одного осматривают медики.

«Загорание происходит на 9-м, 10-м и 11-м этажах, спасено с этажей выше 6 человек, один из них находится в карете скорой помощи, где его осматривают медики. На этажах наблюдается плотное задымление», — добавили в экстренной службе.

По информации МЧС, площадь пожара в многоэтажке достигла 40 кв. м. Открытое горение удалось сбить.

Жильцов дома на юге Москвы, где начался пожар, эвакуируют. Причина происшествия сейчас неизвестна, на месте работают спасатели.

Ранее двух сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижегородской области. Вечером 19 апреля на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша раздался взрыв.

Кроме того, сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в столичной квартире. Причина пожара в жилом доме сейчас неизвестна.