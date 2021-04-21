Эксперт оценил послание президента Федеральному собранию
Иван Акимов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Председатель Общероссийского движения пассажиров Илья Зотов прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
«Президент сегодня принял ряд очень важных решений, которые копились годами», - заявил он.
«Особенно хочу отметить реструктуризацию кредитов регионов, благодаря которой появится возможность реализовать целые комплексы проектов в городах России», — сказал он.
Данные меры привлекут большое количество денег в регионы, считает он.
По оценке Зотова, все инфраструктурные проекты будут нацелены на развитие экономики субъектов.
«Особенно я хочу отметить план обновления парка школьных автобусов, потому что сейчас дети ездят на устаревшем транспорте», — заключил Илья Зотов.