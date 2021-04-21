Эксперт оценил послание президента Федеральному собранию

Председатель Общероссийского движения пассажиров Илья Зотов прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

«Президент сегодня принял ряд очень важных решений, которые копились годами», - заявил он.

«Особенно хочу отметить реструктуризацию кредитов регионов, благодаря которой появится возможность реализовать целые комплексы проектов в городах России», — сказал он.

Данные меры привлекут большое количество денег в регионы, считает он.

По оценке Зотова, все инфраструктурные проекты будут нацелены на развитие экономики субъектов.

«Особенно я хочу отметить план обновления парка школьных автобусов, потому что сейчас дети ездят на устаревшем транспорте», — заключил Илья Зотов.