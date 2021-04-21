Путин назвал ситуацию в сфере демографии в России чрезвычайной

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию назвал ситуацию в сфере демографии в России чрезвычайной.

Он отметил, что большое значение в связи с этим имело распространение коронавирусной инфекции.

«Статистика, к сожалению, дает не радужные цифры», — сказал Путин о демографии, отметив, что стратегия РФ — добиться устойчивого роста населения.

Президент отметил, что к 2030 году нужно добиться средней продолжительности жизни в России до 78 лет.

«Хорошо понимаю, что это важнейшая задача, тем более, что коронавирус еще не побежден окончательно», — сказал президент.

В этом году формат мероприятия был скорректирован из-за пандемии коронавируса: журналистов предупреждали о необходимости социальной дистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.

Для Путина нынешнее послание станет 17-м по счету. Всего российские президенты выступали с таким обращением 27 раз.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.