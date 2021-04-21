Любовь Соболь и Кира Ярмыш задержаны в Москве

Столичные полицейские задержали в Москве юриста ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина.

«Соболь ехала в такси. В районе станции метро «Автозаводская» полицейские остановили эту машину, заявив, что действуют в рамках плана «Перехват», — уточнил защитник Соболь.

По словам адвоката, юриста увезла полиция. Сама причина задержания Соболь в настоящий момент не уточняется.

Также РИА «Новости» сообщает, что полицейские задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

«Она мне позвонила и сказала, что около подъезда ее задержали полицейские второго оперполка», — сказала ее адвокат Вероника Полякова.

Ранее стало известно, что суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно. В феврале мировой суд в Москве предъявил Соболь обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения (ч.2 статьи 139 УК РФ). Это связано с незаконным проникновением в чужую квартиру.