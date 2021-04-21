СК завел уголовное дело после убийства отцом двоих детей в Якутии

После убийства двоих детей в Якутии было заведено уголовное дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органа опеки. Фигурантом дела стал отец убитых сыновей, сообщается на официальном сайте СК РФ по региону.

Выяснилось, что 15 апреля в орган опеки и попечительства администрации МО «Булунский улус (район)» пожаловалась женщина на то, что ее муж угрожает убийством детям.

«Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца», — уточнили в ведомстве.

19 апреля мальчиков доставили в больницу с колото-резаными ранениями. Однако спасти детей не удалось. В связи с чем следователи начали проверку в отношении отца скончавшихся детей.

Как уточняется, уже проводятся допросы, осмотры, будет изъята и всесторонне изучена необходимая документация.

Ранее отец убил пятилетнего сына на юге Москвы. Убийство произошло на Пролетарском проспекте.