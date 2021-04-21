Синоптик рассказала, сколько будет идти дождь в Москве

Дождь в столице будет идти до 15.00 мск, столбики термометров покажут до +6 ℃. Прогнозом поделилась ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, передает РИА «Новости».

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, из-за чего осадки продолжатся до 12.00-15.00 часов, и поступит порция холодного воздуха», — уточнила Волосюк.

По словам метеоспециалиста, при подобной погоде в городе будет облачно, температурный фон станет на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы.

«Температура воздуха в столице +6...+8℃, в Подмосковье +4...+9℃», — добавила она.

Прогнозируется ветер со скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление на протяжении среды, 21 апреля, будет слабо расти и покажет значение в 742 мм рт. ст.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге почти на сутки. Водителей попросили быть внимательными за рулем и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В непогоде будет виноват активный балканский циклон, добавили синоптики.