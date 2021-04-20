Власти столицы отказали организаторам в проведении акции в городе 21 апреля

Власти столицы отказали организаторам в проведении двухчасового публичного мероприятия на 100 тыс. человек. Его планировали организовать 21 апреля, однако заявку отклонили в связи с действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

По информации департамента, публичное мероприятие хотели проводить в центре Москвы.

«Принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, адекватны складывающейся эпидемиологической обстановке и не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий», — уточнили в пресс-службе.

В результате власти не смогли согласовать подобное мероприятие.

В ведомстве обратили внимание, что если организаторы или иные участники захотят провести акцию, то их привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее в МВД призвали россиян не посещать несогласованные акции. Родителям также посоветовали предостеречь от участия в несогласованных мероприятиях подростков.