Врачи решили перевести Навального в больницу для осужденных во Владимире

Врачи приняли решение о переводе Алексея Навального из колонии в стационар больницы для осужденных во Владимире, передает ТАСС со ссылкой на данные УФСИН.

Решение о переводе было принято комиссией врачей. Навального отправили в стационар областной больницы для осужденных, которая располагается

на территории ИК-3 УФСИН по Владимирской области, которая, «в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами».

По информации ведомства, состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт.

«С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — указали в УФСИН.

Ранее Навальный, находящийся в колонии, объявил голодовку.

Позднее стало известно, что Навальный был переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов острого респираторного заболевания (ОРЗ). У него взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.Там он находился с 4 по 9 апреля, после чего был возвращен в отряд. Врачи оценивали состояние его здоровья как удовлетворительное.