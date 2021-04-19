Троих пропавших в Непале российских альпинистов обнаружили

Пропавших при восхождении в Гималаях троих российских альпинистов нашли, их скоро доставят в больницу в Катманду. Об этом сообщается в Twitter организации Seven Summit Treks, оказывающей услуги альпинистам в базовых лагерях.

«Шерпы отследили всех трех пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями 3 и 4. Один из них уже находится в базовом лагере, еще двоих доставят вертолетом», — добавили представители компании.

Ранее появилась информация, что пропали без вести Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев. Это произошло, когда экстремалы пытались подняться на Аннапурну. Горный массив является десятым по высоте из 14 восьмитысячников мира.

Россиян доставят в медицинское учреждение в столице Непала. Информации об их самочувствии пока нет.

В январе в Абхазии сотрудники МЧС спасли россиянина, который заблудился в горах. 52-летний москвич Сергей Краходкин потерялся в районе горы Мамзышха.