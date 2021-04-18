Свыше 100 человек пострадали при аварии поезда в Египте

Более 100 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия. Об этом сообщила администрация региона.

Согласно данным телеканала «Аль-Арабия», в железнодорожной аварии погибли восемь человек. Поезд направлялся из города Эль-Мансура в Каир.

«По предварительным данным, в аварии у города Бенха пострадали 109 граждан», — уточнили в заявлении.

С рельсов сошли восемь вагонов, подчеркнули в офисе губернатора провинции. На месте ЧП находятся оперативные ведомства, выясняются сведения о жертвах и пострадавших при сходе вагонов поезда. Обстоятельства происшествия на железной дороге пока неизвестны.

Ранее в Египте 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов. Инцидент произошел близ города Минья эль-Камх. Состав, следовавший из города Эз-Заказик в Каир, сошел с рельсов. Сообщалось, что в результате инцидента из пассажиров поезда никто не погиб.