Греческий политик предлагает отменить визы для российских туристов

Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для российских туристов. С такой инициативой выступил греческий политик, экс-депутат Европарламента и лидер партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас, передает РИА Новости.

«Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов», — отметил Мариас.

Политик прокомментировал визит министра туризма Греции Хариса Теохариса в РФ в рамках подготовки открытия с 14 мая границ для туристов.

По словам Мариаса, Шенгенское соглашение, требующее выдачи виз россиянам, чтобы они могли въехать в Грецию, приостановило большинство стран ЕС на фоне пандемии коронавируса.

«Только с отменой виз для российских туристов у нас будет массовый приезд российских туристов в Грецию», — уверен он.

Как добавил Мариас, власти РФ ограничили полеты из России из-за ситуации с COVID-19 до конца мая, но потом ограничения могут еще раз продлить.

Ранее сообщалось, что Греция планирует отменить лимит на 4 тысяч туристов в неделю из России.