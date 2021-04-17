Четыре человека умерли во Франции после вакцинации лекарством AstraZeneca

Применение вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции привело во Франции к девяти новым случаям атипичного тромбоза. Зафиксировано четыре новых смерти, передает Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения.

По информации ANSM, с момента начала использования в стране данной вакцины от COVID-19 общее число случаев тромбоза достигло 23. При этом было подтверждено восемь смертей.

Ранее в организации заявляли о 12 случаев тромбоза и четырех летальных исходах.

Всего во Франции, по сведениям на 8 апреля, сделали 2 725 тыс. прививок с применением вакцины AstraZeneca.

До этого Дания отказалась от применения вакцины AstraZeneca.

В Росздравнадзоре не зафиксировали тромбозов после вакцинации российским «Спутником V».