Первые партии вакцины «Ковивак» отправлены в регионы России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Первые партии российской вакцины против коронавируса «КовиВак», разработанные Центром имени Чумакова РАН, отправлены в регионы России. Об этом сообщил гендиректора Центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

По его словам, препараты поступили в регионы в четверг поздно вечером, 15 апреля.

«Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — сказал Ишмухаметов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что первые партии российской вакцины от коронавируса «КовиВак» будут доступны в начале апреля.

В настоящее время в стране зарегистрированы такие вакцины от COVID-19 как «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак», которую создал Центр имени Чумакова РАН.