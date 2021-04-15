В Госдуме сравнили поручение Путина убрать бюрократию из соцсферы с нацпроектами

Поручение президента России Владимира Путина убрать из соцсферы бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила сравнимо по значимости с нацпроектами, рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин.

В четверг, 15 апреля, глава государства в режиме видеоконференции провёл совместное заседание президиума Государственного совета и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», посвящённое социальным вопросам.

«В ходе заседания поднимались те вопросы, которые волнуют людей – о чем мы получаем сигналы и, что называется, «на местах», и здесь, на федеральном уровне. Один из ключевых моментов – качество предоставления госуслуг», — рассказал парламентарий.

По его словам, в последние годы идет системная работа в этом направлении президента, правительства, депутатского корпуса.

«Иллюстрируя проблему, могу напомнить, что мэр Москвы Сергей Собянин привёл пример МФЦ: совсем недавно мы с вами с выпученными глазами бегали по огромному количеству учреждений, ведь для решения какой-то банальной задачи нам нужно было собрать справки в 10–15 ведомствах. Аналогичная задача, но на общегосударственном уровне поставлена президентом по блоку социальных услуг», — указал депутат.

Он добавил, что обоснованные нарекания населения можно услышать относительно бюрократии и в образовании, и здравоохранении, и в других сферах.

«На уровне регионов у многих управленцев уже есть своя практика позитивных изменений в этом направлении. Теперь эта задача поставлена на федеральном уровне. Ее можно возвести в один ранг по значимости с нацпроектами», — подчеркнул член нижней палаты парламента.