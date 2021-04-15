Главу тюменского областного ГИБДД подозревают в получении взяток за выдачу прав

Начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина в четверг, 15 апреля, задержали на рабочем месте по подозрению в получении взяток за выдачу водительских удостоверений, сообщает сайт Следственного комитета Российской федерации.

«Возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области и его посредника. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — заявили в СК.

Обыски проводятся на рабочем месте Селюнина, а также в его жилище и у посредника главы областного ГИБДД.

«Посредник в настоящее время задержан. Решается вопрос о мере пресечения обоих подозреваемых <...> Проводятся обыски в его жилище, а также в служебной кабинете», — уточнили в СК.

По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года сдающие на водительские права граждане через посредника оплачивали незаконную деятельность Селюнина, который давал подчиненным указания о приеме экзаменов без их фактической сдачи.

Ранее в Дагестане задержали 10 сотрудников Ространснадзора по подозрению в получении взяток.