Названа возможная причина пожара в доме на Урале, где погибли пять детей

Причиной пожара в Свердловской области, во время которого погибли пять детей, могла стать ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, сгоревший деревянный дом с печным отоплением был построен в 1957 году.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СК РФ отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие», — сказал Горелых.

Как уточняют в главном управлении, из семерых детей не менее четырех погибли во время пожара. Горелых пояснил, что тело еще одного погибшего ребенка пока не найдено, однако удалось спасти девочку 2021 и мальчика 2017 года рождения с ожогами 10 и 8 процентов поверхности тела.

Агентство со ссылкой на областную прокуратуру и управление СК по региону дополняет, что, по предварительным данным, погибли 5 детей, еще 5 человек госпитализированы.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, члены семьи построили этот дом самостоятельно. Омбудсмен также уточнила, что, по словам близких, семья, проживавшая в этом доме, была благополучной.

Ранее стало известно, что в результате пожара в доме в Свердловской области погибли четыре ребенка.