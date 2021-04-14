Путин наградил орденом Мужества пожарного, погибшего при тушении «Невской мануфактуры»

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, двух из них посмертно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Орденом Мужества», — говорится в документе.

Президент наградил посмертно прапорщика внутренней службы Илью Белецкого и лейтенанта внутренней службы Константина Старцева. Также ордена получат лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский.

Белецкий был командиром отделения пожарно-спасательной части №64 в Санкт-Петербурге. Он погиб на пожаре в здании «Невской мануфактуры», который произошел 12 апреля.

Ранее стало известно, что пожарные более суток не могут целиком потушить завалы, которые остались от сгоревшего производственно-складского здания АО «Невская мануфактура». Предварительной причиной пожара на «Невской мануфактуре» назвали поджог. Во время тушения пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

Площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.