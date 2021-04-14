Екатеринбургская епархия намерена исправить нарушения в Среднеуральском монастыре

Руководство Екатеринбургской епархии будет исправлять все нарушения в Среднеуральском женском монастыре в соответствии с требованиями безопасности и закона. Об этом заявили представители епархии на официальном сайте.

В пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов Свердловской области ранее сообщали о ряде выявленных нарушений. Речь шла о нарушениях требований градостроительного законодательства, пожарной безопасности и других. Всем, кого выселили, пообещали предоставить место.

В среду, 14 апреля, судебные приставы начали выселение всех жителей Среднеуральского женского монастыря.

«Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка. Выражаем сочувствие тем, кому исполнительные действия, проведенные государственными органами, доставили моральные страдания», — уточняется на сайте.

Екатеринбургская епархия готова оказать гуманитарную или иную помощь тем, кто к ним обратится.

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом.

29 декабря бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

В феврале этого года в Среднеуральском женском монастыре проходили обыски. Следователи заявляли, что силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По данным следствия, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году.