В МЧС уточнили данные по ЧП в Тамбове

В Главном Управлении МЧС России уточнили данные о произошедшем в Тамбове обрушении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, в результате ЧП пострадал один человек, его передали медикам.

Кроме того, в МЧС уточнили, что информация об обрушении административного здания на проезде Энергетиков поступила в 04.40 мск.

На месте работают спасатели, а также отряды скорой помощи.

Ранее стало известно, что из-под завалов были извлечены живыми четыре человека.