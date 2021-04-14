В МЧС уточнили данные по ЧП в Тамбове
Ника Пикекатлет
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В Главном Управлении МЧС России уточнили данные о произошедшем в Тамбове обрушении. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, в результате ЧП пострадал один человек, его передали медикам.
Кроме того, в МЧС уточнили, что информация об обрушении административного здания на проезде Энергетиков поступила в 04.40 мск.
На месте работают спасатели, а также отряды скорой помощи.
Ранее стало известно, что из-под завалов были извлечены живыми четыре человека.
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