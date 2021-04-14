Угроза схода лавин объявлена в нескольких районах Камчатки

Сразу в нескольких районах Камчатского края была объявлена угроза схода лавины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный противолавинный центр.

Так, всего предупреждение распространяется на шесть районов.

«По горным территориям Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Корякский, Авачинский, Козельский — лавиноопасно», — сказано в заявлении ведомства.

Местным жителям, а также любителям экстремальных видов спорта посоветовали быть бдительными и воздержаться от горных походов.

Ранее в Мурманской области сошла лавина, один человек находится под снегом. Им оказалась несовершеннолетняя девочка, спасти которую не удалось.