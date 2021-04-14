Литовский пенсионер скончался сразу после вакцинации Moderna

В Литве пенсионер скончался сразу же после введения препарата американской компании Moderna. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в городе Клайпеда.

Главный врач поликлиники, где проходила вакцинация, Лорета Венцкене отметил, что смерть 78-летнего пенсионера будет тщательно расследована.

По его словам, согласно предварительной информации, его уход из жизни не был спровоцирован препаратом от коронавируса нового типа.

«Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции... Пациент, согласно амбулаторной карте, очень давно, несколько лет ходит к врачу, и заболеваний не зафиксировано», — сказал Венцкене.

Ранее стало известно, что более 50 человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Швейцарии.