ЕР запустила мониторинг качества работы «молочных кухонь» в регионах

«Единая Россия» объявила во вторник, 13 апреля, о запуске мониторинга качества работы «молочных кухонь» в регионах.

Как отмечается в пресс-релизе партии, его проведут активисты двух партпроектов – «Народный контроль» и «Крепкая семья», которые и выяснят, кто сейчас пользуется услугами молочно-раздаточных пунктов, как выстроена их работа, и кто потенциально мог бы претендовать на получение детского питания, а также в чем причины отказов от пользования.

По словам координатора партийного проекта «Народный контроль», депутата Госдумы Анна Кувычко, эта тема касается десятков тысяч семей по всей стране, где воспитывается хотя бы один ребенок младше трех лет.

«В законе оговаривается, что данная норма реализуется в соответствии с законодательством субъектов РФ. Таким образом, региональные власти самостоятельно регулируют вопрос, связанный с работой «молочных кухонь», — отметила Анна Кувычко.

Она добавила, что поддержка неравнозначна по стране.

«Нам важно выявить лучшие практики и изучить возможность их распространения на все субъекты», — подчеркнула координатор партпроекта «Народный контроль».

Помимо этого, необходимо проверить качество продуктов, которые предоставляются семьям, и унифицировать порядок получения льгот на детское питание, считает координатор партпроекта «Крепкая семья», депутат Госдумы Ольга Окунева.

«При том, что у нас осуществляется цифровизация и межведомственный обмен документами, мама должна посетить больницу [для получения льготы]. Мы обратились бы к нашим коллегам из Правительства и федеральных органов исполнительной власти и подумали об экстерриториальности. Чтобы получение детского питания не было привязано к регистрации на территории региона», — сказала она.

Координатор партпроекта предложила также информировать родителей о возможности получения льгот через сайт Госуслуг.

Инициативы по итогам мониторинга, который завершится в конце мая, будут обобщены и переданы в кабмин.