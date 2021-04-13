Суд в Москве дал условный срок двум пожарным по делу о гибели их коллег

Преображенский суд столицы признал виновными в халатности бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и экс-сотрудника главка МЧС Сергея Барсукова. Фигурантов приговорили к пяти и четырем годам колонии общего режима условно, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

Суд счел доказанной вину пожарных по делу о гибели восьми их коллег. Во время тушения возгорания на складе на Амурской улице произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м. Там находились 20 пожарных. ЧП случилось 22 сентября 2016 года.

В истории пожарной охраны это первый обвинительный приговор в отношении руководителя и участника тушения пожара. Ширлин намерен обжаловать свой приговор.

«Мы считаем приговор незаконным. Считаем, что суд не учел целый ряд важных обстоятельств», — подчеркнул адвокат Руслан Голенков.

Он добавил, что прибывшие на место спасатели не знали о наличии баллонов с аммиаком. В результате при тушении огня произошел взрыв.

Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов. Гибель сотрудников ведомства стала самой большой потерей в истории пожарного гарнизона столицы.

Ранее в МЧС рассказали о состоянии пострадавших при тушении пожара в Петербурге спасателей.