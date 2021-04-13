Около 30 тысяч туристов из РФ находятся в Турции

Около 30 тысяч российских туристов в настоящий момент находятся в Турции. Об этом сообщает RATA-news со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

В Турцию выполняются 150 рейсов из 21 аэропорта РФ, средняя загрузка каждого борта может составлять около 200 туристов. По экспертным оценкам, путевки на майские праздники в Турцию приобрели около 200 тыс. россиян.

При этом общее количество уже проданных туров превышает 500 тыс. Авиарейсы из РФ в Турцию ограничат с 15 апреля по 1 июня. Решение приняли в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией на территории Турции.

«Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для несостоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги», — уточнила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Тюрина обратила внимание, что у российских туристов могут быть проблемы при планировании отдыха в Крыму или Сочи. По ее словам, на майские праздники путевки уже раскуплены.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию.