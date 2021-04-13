Руководитель Гидрометцентра, рассказал нужно ли ехать в мае на море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в мае температура воздуха в Крыму и на Черноморском побережье достигнет 20 градусов тепла. Однако в этот период там купаться не стоит, сообщает «Парламентская газета».

По словам Вильфанда, взрослые смогут купаться, когда в воду готовы будут заходить дети. Вода должна прогреться до 22 градусов.

На майские праздники он рекомендовал поехать на юг исключительно из-за морского воздуха и теплой погоды.

«Хотя, конечно, я не говорю про моржей», — отметил глава Гидрометцентра.

В Астраханской области тепло будет «практически летнее», воздух прогреется до 23 градусов. При этом заходить в воду в Каспийском море все равно будет холодно, подчеркнул Вильфанд.

Ранее Вильфанд предрек ЦФО более теплую по сравнению с европейской погоду. Антициклональный режим регионов во многом определяется солнцем, энергетические лучи которого очень насыщенны.