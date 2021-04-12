МЧС опровергло данные о гибели второго сотрудника при пожаре в «Невской мануфактуре»

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Данные о гибели второго сотрудника МЧС в результате пожара в «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, скончался один из двух пожарных, пострадавших в «Невской мануфактуре».

«Пошла информация о том, что скончался второй сотрудник. Данная информация не соответствует действительности, оба сотрудника находятся в больнице», – рассказали в МЧС.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что число погибших при пожаре на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге увеличилось до двух.

«Число погибших увеличилось до двух», – рассказал собеседник агентства.

В службах не привели подробностей о втором погибшем и не пояснили, идет ли речь о пожарном.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар. Изначально горение было зафиксировано на четвертом и пятом этажах производственного здания размерами 35 на 50 м. По последним данным, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Ранее сообщалось, что на «Невской мануфактуре» погиб пожарный. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.