Кабмин включил вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок

Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что комиссия по законопроектной деятельности в правительстве одобрила закон, вносящий вакцину от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом пишет «Интерфакс».

«Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок, прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение», — сказал Жуков.

Депутат выразил надежду, что документ в ближайшее время поступит в Госдуму, где будет рассмотрен. Речь идет о проекте федерального закона, который изменяет ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Отмечается, что принятие законопроекта требует выделения 75,8 млрд рублей из федерального бюджета в ближайшие два года.

В России коронавирусом заразились 4 649 710 человек, умерли 103 263 пациента. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее Bloomberg назвал долю привившихся от коронавируса в мире.