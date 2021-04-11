Лавров рассказал о контактах с Египтом по вакцине «Спутник V»

Глава Министрества иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о переговорах с египетскими партнерами по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в интервью египетской газете Al-Ahram.

По его словам, регистрация препарата в Египте стала хорошей предпосылкой для более плотных контактов сторон по теме возможных поставок вакцины.

Глава российского ведомства уточнил, что выгодные двусторонние контакты происходят и в торгово-экономической сфере.

Министр также добавил, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на динамику товарооборота, снизив в 2020 году объемы торговли до $4,54 млрд по сравнению с $6,25 млрд за 2019 год.

Ранее Лавров заявил, что Москва рассчитывает на возобновление чартеров из России в Египет в ближайшие сроки.